Смородская - об Игнатьеве: Он ничего не смог показать в «Локомотиве»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе из столичного клуба нападающего Ивана Игнатьева.

Спортивный деятель отметила, что трансфер получился неудачным, ведь форвард ничего не смог показать, и логично, что было принято решение отпустить его.

«Не считаю, что нужно было дать ему еще один шанс. Я думаю, что в РПЛ у него есть возможность поиграть», - приводит слова Смородоской «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Игнатьев принял участие в 27 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.