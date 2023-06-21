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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская - об Игнатьеве: Он ничего не смог показать в «Локомотиве»

21 Июня 2023 • 16:06 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе из столичного клуба нападающего Ивана Игнатьева.

Спортивный деятель отметила, что трансфер получился неудачным, ведь форвард ничего не смог показать, и логично, что было принято решение отпустить его.

«Не считаю, что нужно было дать ему еще один шанс. Я думаю, что в РПЛ у него есть возможность поиграть», - приводит слова Смородоской «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Игнатьев принял участие в 27 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Иван Игнатьев
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