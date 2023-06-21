Мележиков признался, что неоднократно хотел покинуть «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, сколько раз он задумывался об уходе из столичной команды.

«Раза два-три точно мне хотелось уйти из «Спартака». Как буду отдыхать? Пока на даче. Я не прям выдохся, но надо немного передохнуть», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

Функционер отметил, что пока не полностью передал свои дела новому генеральному директору «Спартака» Олегу Малышеву, поэтому работа у него пока остается.

По итогам минувшего сезона подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России.