Дебют Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо» состоится в контрольной игре против «СКА-Хабаровска» во время подготовки к новому сезону, об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, чешский специалист уже стал главным тренером столичного клуба, и до конца недели будет официально объявлено о назначении - остались мелкие технические нюансы.

Ранее СМИ сообщали, что Личка покинет «Оренбург» и возглавит столичный клуб, который в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги занял девятое место в турнирной таблице.