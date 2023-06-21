​Агент объяснил, почему Иван Игнатьев ушёл из «Локомотива»

В среду «Локомотив» объявил об уходе нападающего Ивана Игнатьева. Комментарий на этот счёт дал агент футболиста – Алан Агузаров.

«Локомотив» готов был при определённых условиях продлить контракт с Игнатьевым. Но изначально было понимание, что получать игровую практику в том количестве, на которое мы рассчитываем, мы не будем. Это являлось основополагающим моментом», - сказал Агузаров, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам агента, период в «Локомотиве» для Ивана Игнатьева был положительным. Агузаров отметил, что нападающий был в числе лидеров команды в первой части сезона, а также стал лучшим бомбардиром зимой на сборах.

Агузаров поблагодарил руководителей «Локомотива» и тренера команды Михаила Галактионова за работу и честность.