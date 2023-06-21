Федотов - о Карраскале: Он меняется

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о колумбийском полузащитнике столичного клуба Хорхе Карраскале.

Специалист отметил, что игрок сейчас меняется к лучшему, и это слишком заметно, так как у него появилось много правильных мыслей.

«Между нами состоялся разговор относительно его дальнейшего развития. Причем инициатива шла от футболиста», - приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что состоявшийся разговор должен стать началом пути к возвращению того колумбийца, который был в начале прошедшего сезона.

В сезоне-2022/23 Карраскаль за 26 проведенных игр отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.