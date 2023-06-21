​Новый гендиректор «Спартака» не видит теории заговора в судействе

На своей первой пресс-конференции в качестве генерального директора «Спартака» Олег Малышев затронул тему судейства. Как известно, судейские решения регулярно горячо обсуждаются в России.

«В некоторых матчах я негодовал из-за судейства, когда решения были не в нашу пользу. Сейчас моменты трактуются по-разному. Теории заговора тут не вижу. Нужно поддерживать отношения с судейским корпусом, будем продолжать контакты», - рассказал Малышев журналистам.

«Спартак» в последнем чемпионате России занял третье место. Старт следующего сезона Премьер-лиги намечен на 23 июля.