​Гендиректор «Спартака» Малышев не стал бросать перчатку «Зениту»

Олег Малышев, который занял должность генерального директора «Спартака», ответил на вопрос, как клубу бороться с «Зенитом».

«Зенит», как известно, становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов. Питерцы заметно превосходят другие команды Премьер-лиги по классу.

«Про перчатки говорить не буду. Но «Спартак» должен выйти на уровень, который позволит бороться за первое место. Мне этого очень хочется», - сказал Малышев в ходе пресс-конференции.

Стоит напомнить, что перчатку «Зениту» словесно ранее бросал Шамиль Газизов, который в 2020 году проработал на должности гендиректора «Спартака» пять месяцев.