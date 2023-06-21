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Президент «Тальереса» подтвердил интерес к Валоесу со стороны «Краснодара»

21 Июня 2023 • 15:23 Комментировать

Президент аргнетинского клуба «Тальерес Кордоба» Андрес Фасси высказался об информации, что в услугах нападающего Диего Валоеса заинтересован «Краснодар».

«Интерес к Валоесу со стороны «Краснодара» действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», - приводит слова спортивного деятеля Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что переговоры проходят активно, и стороны близки к соглашению.

Контракт 26-летнего нападающего сборной Колумбии с аргентинским клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар трансферы футбола - лето 2023 Тальерес Кордоба Диего Валоес
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