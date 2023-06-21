​Новый гендиректор «Спартака» Малышев оценил работу Абаскаля

Олег Малышев, который занял должность генерального директора «Спартака», высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Как член совета директоров я эпизодически общался с Абаскалем. Это молодой, но амбициозный тренер с большим будущим. Для первого сезона в новой стране с новой командой он показал себя очень качественным тренером, продолжающим прогрессировать», - сказал Малышев журналистам.

Гильермо Абаскаль занял должность главного тренера «Спартака» в июне прошлого года. С тех пор команда провела 42 матча, в которых отпраздновала 21 победу при 10 ничьих и 11 поражениях. «Красно-белые» заняли третье место в чемпионате России сезона 2022/2023.