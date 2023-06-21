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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов рассказал, пожал бы руку Борису Ротенбергу

21 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, пожал бы руку президенту «Сочи» Борису Ротенбергу при встрече.

Специалист отметил, что у него не было разногласий с Ротенбергом при уходе из «Сочи», ведь они плечом проделали длинный путь, который длился 2,5 сезона.

«И для себя не вижу причин не пожать ему руку при встрече. Но пока мы не пересекались», - приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/22 «Сочи» под руководством Федотова впервые в истории завоевал серебряные медали, после чего наставник возглавил ЦСКА, с которым в прошедшем сезоне стал победителем Суперфинала Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Борис Ротенберг Сочи
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