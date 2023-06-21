В летнее трансферное окно полузащитник Александр Коваленко, который сезон 2022/2023 провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов», может сменить «Сочи» на «Зенит».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», при переходе в «Зенит» годовая зарплата Коваленко составит чуть менее одного миллиона евро.

Александру Коваленко в августе исполнится 20 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают талантливого футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Коваленко провёл 30 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.