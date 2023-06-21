Малышев - о тюремном приговоре Промесу: «Мы очень надеемся, что решение будет изменено»

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о тюремном приговоре нападающему столичного клуба Квинси Промесу.

На этой неделе амстердамский суд приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата в 2020 году.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент этот вопрос в большей степени является юридическим, и окончательное решение ещё не принято, так как идёт процесс апелляции.

«Мы очень надеемся, что решение будет изменено. Где возможно, будем оказывать помощь и содействие», - заявил Малышев на пресс-конференции.

Контракт лучшего бомбардира столичного клуба в прошедшем сезоне РПЛ рассчитан до лета следующего года.