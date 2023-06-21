Нападающий Дмитрий Полоз покинул «Ростов», о чём было объявлено на прошлой неделе. Теперь 31-летний футболист будет искать себе новую команду. К счастью, варианты по трудоустройству у Полоза есть.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Полоз интересен двум клубам Премьер-лиги России. Речь идёт о «Краснодаре» и «Рубине».

Отметим, что «Рубин» по итогам сезона 2022/2023 вернулся в Премьер-лигу, заняв первое место в Первой лиге.

В сезоне 2022/2023 Дмитрий Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей, в которых записал на свой счёт девять голов.