«Спартак» выплатил неустойку Мележикову

Евгений Мележиков покинул «Спартак». Теперь должность генерального директора московского клуба занимает Олег Малышев. В среду функционер был представлен журналистам. В ходе пресс-конференции Мележиков сообщил о получении им неустойки.

«Я получил неустойку, но это обоюдное решение. Подписанные пункты устроили обе стороны», - сказал Мележиков представителям СМИ.

Напомним, что «Спартак» в последнем чемпионате России занял третье место. Чемпионом страны снова стал «Зенит», а второе место и серебряные медали завоевал ЦСКА.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.