Новый гендиректор «Спартака» Малышев высказался о возможной смене спортивного гражданства Промеса

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможной смене спортивного гражданства нидерландского нападающего столичного клуба Квинси Промеса.

«Команда не может заставить его это сделать. Если он примет решение, то мы окажем ему поддержку», - заявил Малышев журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что 19 июня стало известно, что амстердамский суд приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. В прошедшем сезоне РПЛ он занял второе место в списке бомбардиров.