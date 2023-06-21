Московский «Локомотив» официально объявил об уходе из клуба нападающего Ивана Игнатьева. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до 30 июня.

За «Локомотив» Игнатьев выступал с лета прошлого года. С тех пор в 27 матчах нападающий забил пять голов.

«Железнодорожники» поблагодарили Ивана Игнатьева за выступления и пожелали успехов в будущем.

Ожидается, что новым клубом 24-летнего Игнатьева станет «Сочи». Будем следить за новостями.

Добавим, что «Локомотив» чемпионат России сезона 2022/2023 завершил на восьмой позиции.