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​«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Игнатьевым официально

21 Июня 2023 • 14:46 Комментировать

Московский «Локомотив» официально объявил об уходе из клуба нападающего Ивана Игнатьева. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до 30 июня.

За «Локомотив» Игнатьев выступал с лета прошлого года. С тех пор в 27 матчах нападающий забил пять голов.

«Железнодорожники» поблагодарили Ивана Игнатьева за выступления и пожелали успехов в будущем.

Ожидается, что новым клубом 24-летнего Игнатьева станет «Сочи». Будем следить за новостями.

Добавим, что «Локомотив» чемпионат России сезона 2022/2023 завершил на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев трансферы футбола - лето 2023
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