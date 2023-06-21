​Мележиков: «Мою работу оценили положительно»

Евгений Мележиков покинул пост генерального директора «Спартака», уступив место Олегу Малышеву. На пресс-конференции в среду Мележиков подвёл итог своей работы.

«Работу клуба совет директоров оценил положительно, мою работу оценили положительно», - сказал Мележиков журналистам.

«По последнему результату моя оценка – он удовлетворительный. Но меня он не радует, мы могли быть и выше», - сказал Мележиков журналистам.

Напомним, что «Спартак» в чемпионате России сезона 2022/2023 финишировал на третьей строчке. Первое место занял «Зенит», а второе – ЦСКА.