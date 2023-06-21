Полузащитник «Краснодара» Черников поделился мнением о работе под руководством Ивича

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Александр Черников высказался о работе под руководством Владимира Ивича.

Футболист отметил, что ему комфортно работать под руководством сербского специалиста, и все уже понимают его стиль, а также его требования.

«У нашего тренера менталитет победителя, он знает, как добиваться побед. Ивич хочет привить этот менталитет и нам», - приводит слова Черникова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне РПЛ «быки» расположились на шестой строчке в турнирной таблице, а также потерпели поражение от ЦСКА в Суперфинале Кубка России по итогам серии 11-метровых ударов.