​Малышев оценил комментарии фанатов «Спартака» о своём назначении гендиректором

Новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев. В разговоре с журналистами он поделился своими впечатлениями от прочтения комментариев под публикацией о своём назначении.

«Вчера читал комментарии под публикацией о своём назначении, увидел, что всё ужасно. Такого давления не испытывал никогда. Надеюсь, что удастся своей работой переубедить скептиков», - рассказал Малышев.

Напомним, что ранее пост генерального директора «Спартака» занимал Евгений Мележиков.

Добавим, что «Спартак» в Премьер-лиге сезона 2022/2023 занял третье место. Выше финишировали «Зенит», который стал чемпионом пятый год подряд, и ЦСКА.