Адиев раскрыл будущее Алипа в «Зените»

Рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о будущем защитника Нуралы Алипа, выступающего за петербургский «Зенит».

«Насколько я понимаю, он остается в «Зените». Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально», - передает слова специалиста издание «Спорт день за днём».

Алип пополнил ряды «Зенита» в январе, перебравшись из «Кайрата». Трудовое соглашение 23-летнего защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата России Нуралы принял участие в восьми матчах, в которых получил одну желтую карточку.