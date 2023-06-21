Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал обучение на тренерскую лицензию бывшего игрока сборной России Александра Мостового.

Как вы относитесь к тому, что каждый день появляются какие-то новости о том, что Александр Мостовой получает тренерскую лицензию? Не поздно? И сможет ли Царь проявить себя на этой сцене?

«Вы правильно сказали, что Царь. Любой может проявить себя. Почему поздно? Мостовой хотел работать, потом не получалось с тренерской лицензией. Может быть, он воспротивился и думал, что я такой футболист, и почему я не могу работать? Ну есть правила, человеку дают в определённый возраст паспорт, и он ходит во многие места, но где-то нужно его предъявить. Так и здесь. Во всём мире ввели эти лицензии, возможно, Александр противился. Человек, действительно столько лет отыграл на таком высоком уровне, и у него есть понимание футбола.

Другое дело, что многие игроки, которые заканчивают в футболе, и я не исключение, думают, что всё в футболе знают. Дал упражнения, дал задание, но тренерская работа не только работа на поле, но и за полем, общение с руководством. У тебя 25 человек в команде, а играют 11, и надо выстроить с ними отношения. Нужно найти уметь мотивацию для каждого игрока.

То, что Александр понимает футбол и может добиться успеха как тренер, я не сомневаюсь», — сказал Чернышов.

Полная версия интервью на «Евро-Футбол.Ру» с Андреем Чернышовым будет опубликована в ближайшее время.