Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Не сомневаюсь, что Мостовой может добиться успехов как тренер» эксклюзив

21 Июня 2023 • 17:50 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал обучение на тренерскую лицензию бывшего игрока сборной России Александра Мостового.

Как вы относитесь к тому, что каждый день появляются какие-то новости о том, что Александр Мостовой получает тренерскую лицензию? Не поздно? И сможет ли Царь проявить себя на этой сцене?

«Вы правильно сказали, что Царь. Любой может проявить себя. Почему поздно? Мостовой хотел работать, потом не получалось с тренерской лицензией. Может быть, он воспротивился и думал, что я такой футболист, и почему я не могу работать? Ну есть правила, человеку дают в определённый возраст паспорт, и он ходит во многие места, но где-то нужно его предъявить. Так и здесь. Во всём мире ввели эти лицензии, возможно, Александр противился. Человек, действительно столько лет отыграл на таком высоком уровне, и у него есть понимание футбола.

Другое дело, что многие игроки, которые заканчивают в футболе, и я не исключение, думают, что всё в футболе знают. Дал упражнения, дал задание, но тренерская работа не только работа на поле, но и за полем, общение с руководством. У тебя 25 человек в команде, а играют 11, и надо выстроить с ними отношения. Нужно найти уметь мотивацию для каждого игрока.

То, что Александр понимает футбол и может добиться успеха как тренер, я не сомневаюсь», — сказал Чернышов.

Полная версия интервью на «Евро-Футбол.Ру» с Андреем Чернышовым будет опубликована в ближайшее время.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Андрей Чернышов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хиддинк рассказал, чего хочет пожелать российскому футболу
17:43 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» проявляет интерес к Кейта Бальде слухи
17:40 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Факел» — главный аутсайдер нового сезона
17:35 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: Кукуляк будет готовиться к следующему сезону РПЛ
17:30 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Болельщиков «Спартака» не интересует приговор Промеса, он играет и приносит результат
17:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Галатасарай»? Я бы рекомендовал Чалову остаться в ЦСКА»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Карсаков: «ЦСКА нужно усиливать почти все линии»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Крамарича - о переходе в «Сочи»: Мартина не пугает переезд в Россию
16:58 · Россия. Первая лига
​Газизов скоро станет гендиректором «Динамо» Махачкала – Гаджиев
16:56 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Краснодара» Кади высказался о будущем игрока
16:47 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Только время покажет, поможет ли «Спартаку» смена гендиректора»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе: В следующем сезоне мы увидим обновлённый «Факел»
16:36 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо-2» возглавил Алпатов официально
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы Захаряна, Мелёхина и Ренана победить в номинации Golden Boy
16:33 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев высказался об уходе из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем