Новый гендиректор «Спартака» Малышев назвал ближайшие задачи для клуба

Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о приоритетных задачах для столичного клуба на ближайшее время.

Спортивный деятель отметил, для столичного клуба спортивная составляющая является приоритетной, и главное - оказать содействие спортивному блоку, к тому же он заявил, что бренд «Спартака» является самым мощным в России.

«Ближайшие задачи - обеспечить максим быстрое решение по трансферам. Сформирован по ним план. Он согласован с тренером», - сказал Малышев на пресс-конфиренции.

Напомним, что он сменил на этом посту Евгения Мележикова.