​Новый гендиректор «Спартака»: «Никогда не работал в футбольных клубах»

Олег Малышев высказался о своём назначении на должность генерального директора московского «Спартака».

«Я никогда раньше не работал в футбольных клубах, занимался консалтингом – за рубежом и в России. С детства был страстным фанатом «Спартака».

Я знаком со спецификой работы в спортивном клубе. Надеюсь, что мой опыт поможет «Спартаку» в его развитии», - рассказал Малышев журналистам.

Напомним, что «Спартак» назначил Олега Малышева на пост генерального директора вместо Евгения Мележикова.

Добавим, что «Спартак» последний чемпионат России завершил на третьей позиции.