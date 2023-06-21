Мележиков рассказал, почему покинул пост гендиректора «Спартака»

Евгений Мележиков рассказал, почему принял решение покинуть должность генерального директора московского «Спартака».

Спортивный деятель отметил, что данное решение не является демаршем, и это выработанное за последние 1,5 месяца решение, и считает, что тот период, который он отработал был сложным, но, по его мнению, клуб удалось удержать.

«Новое движение должен создать новый человек. Я рассчитываю, что Малышев обеспечит движения по всем направлениям. Искренне с чувством удовлетворения хочу пожелать ему удачи», - заявил Мележиков на пресс-конфиренции.

Место Мележикова занял Олег Малышев.