Алдонин высказался об интересе к Чалову из Европы

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о возможном трансфере форварда Фёдора Чалова в стамбульский «Галатасарай».

«Понятно, что к Чалову есть интерес. Он внёс весомый вклад в успехи ЦСКА в этом сезоне. Главное, чтобы всех всё устроило. То, что к нему есть интерес от «Галатасарая», - это заслуженно», - передает слова Алдонина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Галатасарай» начал переговоры с Чаловым относительно возможного трансфера.

В минувшем сезоне чемпионата России Фёдор провел 30 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами и пятью результативными передачами.