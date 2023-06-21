«Краснодар» ведёт переговоры с «Тальерес Кордоба» о покупке 26-летнего колумбийского нападающего Диего Валоеса, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, «быки» рассматривали вариант с приобретением форварда ещё зимой, но тогда сделка не состоялась, и было принято решение вернуться к возможному переходу сейчас.

Контракт колумбийца с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

На счету Валоеса восемь игр за национальную сборную Колумбии, в которых он отметился одной результативной передачей.