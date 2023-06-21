Пресс-служба московского «Торпедо» отрапортовала о подписании голкипера Егора Бабурина. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

«Друзья, мы знаем, что вы злились на нас за то, что так долго не объявляем подписание Бабурина. Мы ждали пока окончательно не будут улажены все формальности. Ну и теперь официально: Егор Бабурин с нами еще на три года!» - говорится в сообщении столичного клуба.

В минувшем сезоне Бабурин играл за «автозаводцев» на правах аренды. 29-летний вратарь принял участие в 23 поединках «Торпедо», в которых пропустил 43 мяча, а в четырех встречах сохранил ворота в неприкосновенности.