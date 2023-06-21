Канчельскис - об отставке Мележикова: «Хватит издеваться над «Спартаком»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московского «Спартака».

«Хватит издеваться над «Спартаком»! Больше мне сказать на это нечего… Хватит издеваться над футболом, над болельщиками «Спартака», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 20 июня, стало известно, что Мележиков освободил свой пост, а на его место был назначен Олег Малышев.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги занял третье место в турнирной таблице с 54 очками в активе.