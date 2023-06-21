Экс-футболист московского «Спартака» Робсон в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру Айртона Лукаса за сборную Бразилии. Напомним, защитник ранее тоже защищал цвета «красно-белых». Недавно Айртон сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Бразилии, где суммарно провёл 164 минуты.

«Айртон хороший игрок, но, если честно, я не вижу в нём необходимых качеств, чтобы играть в сборной Бразилии. Это очень спорная кандидатура, что видно по тем играм, в которых он сыграл за команду. Соответственно, я не думаю, что в данный момент он способен выступать за топ-клуб», – сказал Робсон.

Айртон сейчас играет в Бразилии за Фламенго. За московский «Спартак» защитник выступал три с половиной сезона, в которых отметился тремя голами и семью ассистами в 88 матчах чемпоината России.