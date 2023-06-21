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Экс-игрок «Спартака» Робсон: «Не вижу в Айртоне необходимых качеств для сборной Бразилии» эксклюзив

21 Июня 2023 • 14:03 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Робсон в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру Айртона Лукаса за сборную Бразилии. Напомним, защитник ранее тоже защищал цвета «красно-белых». Недавно Айртон сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Бразилии, где суммарно провёл 164 минуты.

«Айртон хороший игрок, но, если честно, я не вижу в нём необходимых качеств, чтобы играть в сборной Бразилии. Это очень спорная кандидатура, что видно по тем играм, в которых он сыграл за команду. Соответственно, я не думаю, что в данный момент он способен выступать за топ-клуб», – сказал Робсон.

Айртон сейчас играет в Бразилии за Фламенго. За московский «Спартак» защитник выступал три с половиной сезона, в которых отметился тремя голами и семью ассистами в 88 матчах чемпоината России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас Робсон
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