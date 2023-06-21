Генич сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», сделал выбор между двумя российскими грандами – московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Спартак» или «Зенит»? «Спартак». Красно-белые или красно-белое? Красно-белое после красно-белых», - сказал Константин в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В минувшем сезоне «Зенит» в очередной раз защитник титул чемпиона Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд. «Спартак», в свою очередь, стал бронзовым призером чемпионата России.