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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не ведёт с «Галатасараем» диалога по Чалову – Брейдо

21 Июня 2023 • 13:55 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в сферу интересов «Галатасарая» входит нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Сообщалось, что турецкий гранд начал переговоры по трансферу россиянина. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Никакого диалога нет», - сказал Брейдо, чьи слова приводит sport24.

Фёдору Чалову 25 лет. В сезоне 2022/2023 нападающий забил 24 гола в 41 официальном матче ЦСКА. Команда заняла второе место в РПЛ и выиграла Кубок России.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Фёдора Чалова в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Фёдор Чалов Кирилл Брейдо трансферы футбола - лето 2023
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