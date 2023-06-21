​У Полоза есть варианты в России и Турции

Нападающий Дмитрий Полоз покинул «Ростов» и оказался в статусе свободного агента. Футболист, которому в июле исполнится 32 года, в ближайшее время может оказаться в клубе из России или Турции.

Как сообщает на своих страницах sport24, представители Полоза рассматривают варианты с московскими клубами. Кроме того, интерес к форварду проявляют клубы из топ-8 чемпионата Турции.

В сезоне 2022/2023 Дмитрий Полоз провёл 30 матчей в чемпионате и Кубке России. В них нападающий записал на свой счёт девять голов.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Дмитрия Полоза в 2,5 миллиона евро.