Стипиди - о трансфере Чалова: «Чемпионат Турции сейчас слабее нашего»

Футбольный функционер Павел Стипиди поделился мнением о потенциальном трансфере форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в стамбульский «Галатасарай».

«Я не пойму агента Фёдора. Зачем он хочет засунуть своего игрока лишь бы куда. Чемпионат Турции сейчас слабее нашего! Зачем он толкает туда этого Чалова?» - приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

Сегодня утром турецкие журналисты сообщили о том, что Чалов согласился продолжить карьеру в «Галатасарае».

В прошлом сезоне 25-летний россиянин принял участие в 41 поединке за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 24 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.