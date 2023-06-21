​Зарема нецензурно ответила на вопрос о назначении генерального директора в «Спартаке»

Во вторник «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Комментарий на этот счёт дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«*** [мужской половой орган] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», - сказала Салихова, отвечая на вопрос об оценке назначения Малышева. Слова Заремы приводит «РИА Новости».

Напомним, что ранее пост генерального директора «Спартака» занимал Евгений Мележиков.

«Спартак» в чемпионате России сезона 2022/2023 занял третье место. Выше «красно-белых» в таблице финишировали «Зенит» (чемпион) и ЦСКА.