Гурцкая: «Промес долгие годы никуда из России не выедет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о судебном наказании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. По его мнению, нидерландский форвард не покинет Россию в ближайшие годы.

«В ближайшие долгие годы Промес будет в России. Если не хочет в тюрьму. И никуда не выедет», - приводятся слова агента в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что нападающего приговорили на 1,5 года тюремного заключения за нападение на двоюродного брата с ножом.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Промес провел 27 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и семью голевыми передачами.