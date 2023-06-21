Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного возвращения полузащитника Фернандо в РПЛ.

«Фернандо - это опорник. Что касается «Спартака», там сейчас есть опорники. При этом я думаю, что Абаскаль был бы не против, чтобы к нему в команду пришел такой игрок. Фернандо 31 год, а это значит, что ещё пару лет он поиграет на хорошем уровне точно. Плюс у него есть опыт. Но нужен ли он «Спартаку»?

Я бы сказал, что Фернандо пригодился бы любому клубу РПЛ. Но я не говорю о первой тройке. Остальные клубы очень бы хотели получить такого игрока. Ну и ещё «Краснодар» отнесу к тем клубам, где Фернандо вряд ли сильно нужен», - сказал Деменко.