Голкипер Егор Бабурин покинул «Ростов». Как сообщается в официальном телеграм-канале «жёлто-синих», вратарь продолжит карьеру в московском «Торпедо», которое по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги в первый дивизион.

«Между нашим клубом и московским «Торпедо» достигнута договоренность о трансфере вратаря. Спасибо Егору за время в «Ростове» и удачи в новом клубе», - говорится в публикации клуба.

В минувшем сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. 29-летний нападающий принял участие в 21 поединке Российской премьер-лиги, в которых пропустил 47 мячей. В трех матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.