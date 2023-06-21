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В ЦСКА высказались о трансфере Чалова в «Галатасарай»

21 Июня 2023 • 12:52 Комментировать

Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора московского ЦСКА, отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в стамбульский «Галатасарай».

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Фёдором, ни с клубом не было», - передает слова Бабаева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что боссы «Галатасарая» вступили в переговоры с агентом Чалова на предмет возможного трансфера.

Фёдор выступает за ЦСКА с января 2017 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник нападающего – 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Фёдор Чалов
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