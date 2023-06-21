Бывший защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что в детстве его кумиром был экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

«Я всё своё детство до 17 лет всегда играл в нападении. Моим кумиром в детстве всегда был Алессандро Дель Пьеро, я смотрел все матчи «Ювентуса», видел все его голы и в детстве очень много отрабатывал штрафные. В дальнейшей своей карьере уделял много времени этому. С тех пор так и осталось это умение бить штрафные. Был сезон, когда шесть или семь раз попадал в перекладину со стандартов, было не плохо», — сказал Дьяков.

Цвета «Ростова» Дьяков защищал с 2012 по 2015 год. За это время защитник отличился за команду 13 раз и отметился двумя результативными передачами. В 2014 году Дьяков в составе «Ростова» выиграл Кубок России. В настоящее время 34-летний защитник выступает за команду из Медиалиги «Деньги».