«Рубин» нашёл нового вратаря, который заменит Беленова

Голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов издания «Спорт-Экспресса», в услугах вратаря заинтересован казанский «Рубин», который по итогам минувшего сезона вернулся из Первой лиги в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее было объявлено о том, что ряды «Рубина» покинет вратарь Александр Беленов.

В минувшем сезоне Шамов принял участие в 12 поединках, в трех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.