Федотов объяснил, почему Акинфеев может стать хорошим тренером

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов оценил перспективы вратаря команды Игоря Акинфеева на тренерском поприще.

«Одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой - стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю свою карьеру провел в «армейском» клубе. Его контракт с ЦСКА рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Игорь сыграл 35 поединков, в которых пропустил 32 мяча.