Отец Кузяева высказался о требованиях сына к «Бешикташу»

Адьям Кузяев, отец хавбека петербургского «Зенита» Далера Кузяева, отреагировал на информацию о требованиях своего сына к стамбульскому «Бешикташу».

«Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности», - передает слова отца издание Sport24.

Ранее сообщалось, что Кузяев потребовал у турецкого гранда заработную плату в размере двух миллионов евро, а также подписной бонус.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с июля 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце текущего сезона. Трансферная стоимость россиянина оценивается в десять миллионов евро.