Промес обжалует тюремный приговор

Лидер московского «Спартака» Квинси Промес намерен обжаловать обвинительный приговор суда Амстердама в ближайшие две недели.

«Приговор будет обжалован в течение 14 дней», - передает ТАСС слова адвоката нидерландского футболиста Роберта Малевича.

На днях стало известно, что в Нидерландах Промеса приговорили в полутора годам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел летом 2020 года.

Квинси вернулся в московский клуб в 2021 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 поединках за «народную команду», записав на свой счет 25 забитых мячей и десять голевых передач.