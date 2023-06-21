Агент Крамарича рассказал о контракте игрока с «Сочи»

Футбольный агент Матей Скегро, который представляет интересы хавбека «Сочи» Мартина Крамарича, рассказал о сроке трудового соглашения своего клиента с клубом Российской премьер-лиги.

«Рассчитан ли контракт Крамарича с «Сочи» на три года? Да, на три», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний словенец перебрался в сочинский коллектив на правах свободного агента. За «Сочи» полузащитник будет выступать под седьмым номером.

В минувшем сезоне Мартин выступал за клуб «Браво». Он принял участие в 32 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и шестью голевым передачами.