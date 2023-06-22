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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком заработал пенальти, Тикнизян забил дебютный гол за Армению: как сыграли футболисты клубов РПЛ в матчах за свои сборные

22 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Во вторник завершился основной массив июньских товарищеских матчей сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как выступили за свои национальные команды футболисты, игравшие весной за клубы РПЛ в качестве легионеров. Ситуации, когда футболисты из чемпионата России попадали в заявку на матч, но не появлялись на поле, мы не брали в расчёт. 

Для удобства представляем вашему вниманию таблицу, которая разделяет клубы Российской премьер-лиги. В таблице указаны футболисты, матчи и турниры, в которых они принимали участие за свои сборные в июне 2023 года, а также протокольные события, где они отметились (голы, результативные передачи, жёлтые карточки). Сборные и команды выделены полужирным шрифтом.

«Зенит»

Игрок (амплуа)
Турнир
(сыгранные минуты)
Протокольные события
Нуралы Алип (зщ)Отбор Евро-2024Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90) – 
Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90)Жёлтая карточка (67)
Вилмар Барриос (пз)Товарищеский матчГермания – Колумбия 0:2 (77 – 90) – 
Матео Кассьерра (нп)Товарищеские матчиКолумбия – Ирак 1:0 (74 – 90)Гол (76)
Германия – Колумбия 0:2 (77 – 90) – 
Малком (нп)Товарищеские матчиБразилия – Гвинея 4:1 (82 – 90)Заработанный пенальти (86)
Бразилия – Сенегал 2:4 (1 – 56) – 

 ЦСКА

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Бактиёр Зайнутдинов (пз)Отбор Евро-2024Сан-Марино – Казахстан 0:3 (57 – 90)Жёлтая карточка (72)
Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 74)
Хорхе Карраскаль (пз)Товарищеский матчКолумбия – Ирак 1:0 (1 – 85)Жёлтая карточка (40)
Виктор Мендес (пз)Товарищеские матчиЧили – Доминиканская Республика 5:0 (1 – 56)
Боливия – Чили 0:0 (1 – 76)

«Спартак» (Москва)

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Кристофер Мартинс (пз)Товарищеский матчЛюксембург – Мальта 0:1 (1 – 73)
Отбор Евро-2024Люксембург – Лихтенштейн 2:0 (1 – 90)
Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (1 – 90)Жёлтая карточка (63)
Шамар Николсон (нп)Товарищеский матчЯмайка – Катар 1:2 (1 – 90)Гол с пенальти (61)

«Ростов»

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Александр Селява (пз)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 56)Жёлтая карточка (29)
Беларусь – Косово 2:1 (65 – 90)

«Ахмат»

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Марат Быстров (зщ)Отбор Евро-2024Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90)
Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90)

«Краснодар»

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Георгий Арутюнян (зщ)Отбор Евро-2024Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)
Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)
Хуниор Алонсо (зщ)Товарищеский матчПарагвай – Никарагуа 2:0 (1 – 90)
Кевин Пина Ленини (пз)Отбор КАН-2023Кабо-Верде – Буркина-Фасо 3:1 (59 – 90) – 
Эдуард Сперцян (пз)Отбор Евро-2024Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)Голевая передача (30)
Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)

«Оренбург»

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Кирилл Печенин (пз)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90)
Беларусь – Косово 2:1 (1 – 87)
Кирилл Капленко (пз)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77)
Беларусь – Косово 2:1 (1 – 90)
Юрий Ковалёв (пз)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 63)Жёлтая карточка (40)
Беларусь – Косово 2:1 (63 – 90)

«Локомотив»

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Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Марио Митай (зщ)Отбор Евро-2024Албания – Молдова 2:0 (1 – 90)Жёлтая карточка (22)
Фарерские острова – Албания 1:2 (1 – 90)
Наир Тикнизян (пз)Отбор Евро-2024Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)Голевая передача (19), жёлтая карточка (70)
Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)Гол (35)
Франсуа Камано (нп)Отбор КАН-2023Гвинея – Египет 1:2 (1 – 82)Жёлтая карточка (36)
Товарищеский матчБразилия – Гвинея 4:1 (1 – 72)

«Динамо» (Москва)

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Элазар Даса (зщ)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77)
Израиль – Андорра 2:1 (1 – 90)
Саба Сазонов (зщ)Товарищеский матчГрузия U21 – Кипр U21 2:0 (1 – 90)
Лука Гагнидзе (пз)Отбор Евро-2024Кипр – Грузия 1:2 (74 – 90) 
Шотландия – Грузия 2:0 (1 – 90)Жёлтая карточка (75)
Николас Нгамалё (пз)Товарищеский матчМексика – Камерун 2:2 (1 – 90)

«Пари НН»

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Иброгимхалил Юлдошев (зщ)Кубок ЦАФА-2023Узбекистан – Таджикистан 5:1 (1 – 90)Жёлтая карточка (41)

«Химки»

Игрок (амплуа)ТурнирМатч (сыгранные минуты)Протокольные события (минуты)
Лев Скворцов (зщ)Отбор Евро-2024Сан-Марино – Казахстан 0:3 (78 – 90)
Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (68 – 90)
Жаниу Бикел (пз)Отбор КАН-2023Сан Томе и Принсипи – Гвинея-Бисау 0:1 (1 – 90)

«Торпедо» (Москва)

Игрок (амплуа)
Турнир
Матч (сыгранные минуты)
Протокольные события (минуты)
Хожимат Эркинов (пз)Кубок ЦАФА-2023Узбекистан – Оман 3:0 (61 – 90)
Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90)
Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90)Гол (83)
Узбекистан – Иран 0:1 (78 – 90)
Роман Юзепчук (пз)Отбор Евро-2024Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90)Голевая передача (16)
Беларусь – Косово 2:1 (1 – 62)

Обратим внимание, что Наир Тикнизян забил свой дебютный мяч за сборную Армении. Теперь выделим футболистов, выступавших за клубы Российской премьер-лиги ранее, а теперь принявших участие в Кубке Центральной Азии. 

Игрок (амплуа)
Его бывшие команды РПЛ
Матч (минуты)
Антон Коченков (вр)«Локомотив», «Ростов»,  «Мордовия», «Томь», «Арсенал»Кыргызстан – Иран 1:5 (1 – 90)
Саид Эззатолахи (пз)«Ростов», «Анжи», «Амкар»Иран – Афганистан 6:1 (1 – 90)
Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)
Остон Урунов (пз)«Уфа», «Спартак» (Москва)«Урал»Узбекистан – Оман 3:0 (1 – 72)
Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90)
Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90)
Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)
Сердар Азмун (нп)«Зенит»Иран – Афганистан 6:1 (1 – 54)
Кыргызстан – Иран 1:5 (62 – 90)
Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 74)
Элдор Шомуродов (нп)«Ростов»Туркменистан – Узбекистан 0:2 (1 – 90)
Узбекистан – Таджикистан 5:1 (46 – 90)
Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)

Сердар Азмун забил решающий гол в финале Кубка ЦАФА, где принёс сборной Ирана победу над национальной командой Узбекистана и золотые медали турнира. Также на счету Азмуна один гол в ворота Афганистана и дубль против Кыргызстана. Его партнёр по национальной сборной Саид Эззатолахи результативными действиями не отметился. У Элдора Шомуродова дубль за Узбекистан в ворота Туркменистана и гол с пенальти Таджикистану. Остон Урунов также в составе команды Узбекистана отметился забитым голом с одиннадцатиметрового удара в игре с Таджикистаном. Что касается Антона Коченкова, то он пропустил пять мячей от Ирана в матче за сборную Кыргызстана.

Кирилл Иванцов

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Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Сердар Азмун РПЛ Наир Тикнизян Малком Филипе
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