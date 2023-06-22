Малком заработал пенальти, Тикнизян забил дебютный гол за Армению: как сыграли футболисты клубов РПЛ в матчах за свои сборные

Во вторник завершился основной массив июньских товарищеских матчей сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как выступили за свои национальные команды футболисты, игравшие весной за клубы РПЛ в качестве легионеров. Ситуации, когда футболисты из чемпионата России попадали в заявку на матч, но не появлялись на поле, мы не брали в расчёт.
Для удобства представляем вашему вниманию таблицу, которая разделяет клубы Российской премьер-лиги. В таблице указаны футболисты, матчи и турниры, в которых они принимали участие за свои сборные в июне 2023 года, а также протокольные события, где они отметились (голы, результативные передачи, жёлтые карточки). Сборные и команды выделены полужирным шрифтом.
«Зенит»
|Нуралы Алип (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90)
|–
|Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90)
|Жёлтая карточка (67)
|Вилмар Барриос (пз)
|Товарищеский матч
|Германия – Колумбия 0:2 (77 – 90)
|–
|Матео Кассьерра (нп)
|Товарищеские матчи
|Колумбия – Ирак 1:0 (74 – 90)
|Гол (76)
|Германия – Колумбия 0:2 (77 – 90)
|–
|Малком (нп)
|Товарищеские матчи
|Бразилия – Гвинея 4:1 (82 – 90)
|Заработанный пенальти (86)
|Бразилия – Сенегал 2:4 (1 – 56)
|–
ЦСКА
|Бактиёр Зайнутдинов (пз)
|Отбор Евро-2024
|Сан-Марино – Казахстан 0:3 (57 – 90)
|Жёлтая карточка (72)
|Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 74)
|–
|Хорхе Карраскаль (пз)
|Товарищеский матч
|Колумбия – Ирак 1:0 (1 – 85)
|Жёлтая карточка (40)
|Виктор Мендес (пз)
|Товарищеские матчи
|Чили – Доминиканская Республика 5:0 (1 – 56)
|–
|Боливия – Чили 0:0 (1 – 76)
|–
«Спартак» (Москва)
|Кристофер Мартинс (пз)
|Товарищеский матч
|Люксембург – Мальта 0:1 (1 – 73)
|–
|Отбор Евро-2024
|Люксембург – Лихтенштейн 2:0 (1 – 90)
|–
|Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (1 – 90)
|Жёлтая карточка (63)
|Шамар Николсон (нп)
|Товарищеский матч
|Ямайка – Катар 1:2 (1 – 90)
|Гол с пенальти (61)
«Ростов»
|Александр Селява (пз)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 56)
|Жёлтая карточка (29)
|Беларусь – Косово 2:1 (65 – 90)
|–
«Ахмат»
|Марат Быстров (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90)
|–
|Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90)
|–
«Краснодар»
|Георгий Арутюнян (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)
|–
|Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)
|–
|Хуниор Алонсо (зщ)
|Товарищеский матч
|Парагвай – Никарагуа 2:0 (1 – 90)
|–
|Кевин Пина Ленини (пз)
|Отбор КАН-2023
|Кабо-Верде – Буркина-Фасо 3:1 (59 – 90)
|–
|Эдуард Сперцян (пз)
|Отбор Евро-2024
|Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)
|Голевая передача (30)
|Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)
|–
«Оренбург»
|Кирилл Печенин (пз)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90)
|–
|Беларусь – Косово 2:1 (1 – 87)
|–
|Кирилл Капленко (пз)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77)
|–
|Беларусь – Косово 2:1 (1 – 90)
|–
|Юрий Ковалёв (пз)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 63)
|Жёлтая карточка (40)
|Беларусь – Косово 2:1 (63 – 90)
|–
«Локомотив»
|Марио Митай (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Албания – Молдова 2:0 (1 – 90)
|Жёлтая карточка (22)
|Фарерские острова – Албания 1:2 (1 – 90)
|–
|Наир Тикнизян (пз)
|Отбор Евро-2024
|Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90)
|Голевая передача (19), жёлтая карточка (70)
|Армения – Латвия 2:1 (1 – 90)
|Гол (35)
|Франсуа Камано (нп)
|Отбор КАН-2023
|Гвинея – Египет 1:2 (1 – 82)
|Жёлтая карточка (36)
|Товарищеский матч
|Бразилия – Гвинея 4:1 (1 – 72)
|–
«Динамо» (Москва)
|Элазар Даса (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77)
|–
|Израиль – Андорра 2:1 (1 – 90)
|–
|Саба Сазонов (зщ)
|Товарищеский матч
|Грузия U21 – Кипр U21 2:0 (1 – 90)
|–
|Лука Гагнидзе (пз)
|Отбор Евро-2024
|Кипр – Грузия 1:2 (74 – 90)
|–
|Шотландия – Грузия 2:0 (1 – 90)
|Жёлтая карточка (75)
|Николас Нгамалё (пз)
|Товарищеский матч
|Мексика – Камерун 2:2 (1 – 90)
|–
«Пари НН»
|Иброгимхалил Юлдошев (зщ)
|Кубок ЦАФА-2023
|Узбекистан – Таджикистан 5:1 (1 – 90)
|Жёлтая карточка (41)
«Химки»
|Игрок (амплуа)
|Турнир
|Матч (сыгранные минуты)
|Протокольные события (минуты)
|Лев Скворцов (зщ)
|Отбор Евро-2024
|Сан-Марино – Казахстан 0:3 (78 – 90)
|–
|Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (68 – 90)
|–
|Жаниу Бикел (пз)
|Отбор КАН-2023
|Сан Томе и Принсипи – Гвинея-Бисау 0:1 (1 – 90)
|–
«Торпедо» (Москва)
|Хожимат Эркинов (пз)
|Кубок ЦАФА-2023
|Узбекистан – Оман 3:0 (61 – 90)
|–
|Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90)
|–
|Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90)
|Гол (83)
|Узбекистан – Иран 0:1 (78 – 90)
|–
|Роман Юзепчук (пз)
|Отбор Евро-2024
|Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90)
|Голевая передача (16)
|Беларусь – Косово 2:1 (1 – 62)
|–
Обратим внимание, что Наир Тикнизян забил свой дебютный мяч за сборную Армении. Теперь выделим футболистов, выступавших за клубы Российской премьер-лиги ранее, а теперь принявших участие в Кубке Центральной Азии.
|Антон Коченков (вр)
|«Локомотив», «Ростов», «Мордовия», «Томь», «Арсенал»
|Кыргызстан – Иран 1:5 (1 – 90)
|Саид Эззатолахи (пз)
|«Ростов», «Анжи», «Амкар»
|Иран – Афганистан 6:1 (1 – 90)
|Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)
|Остон Урунов (пз)
|«Уфа», «Спартак» (Москва), «Урал»
|Узбекистан – Оман 3:0 (1 – 72)
|Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90)
|Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90)
|Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)
|Сердар Азмун (нп)
|«Зенит»
|Иран – Афганистан 6:1 (1 – 54)
|Кыргызстан – Иран 1:5 (62 – 90)
|Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 74)
|Элдор Шомуродов (нп)
|«Ростов»
|Туркменистан – Узбекистан 0:2 (1 – 90)
|Узбекистан – Таджикистан 5:1 (46 – 90)
|Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)
Сердар Азмун забил решающий гол в финале Кубка ЦАФА, где принёс сборной Ирана победу над национальной командой Узбекистана и золотые медали турнира. Также на счету Азмуна один гол в ворота Афганистана и дубль против Кыргызстана. Его партнёр по национальной сборной Саид Эззатолахи результативными действиями не отметился. У Элдора Шомуродова дубль за Узбекистан в ворота Туркменистана и гол с пенальти Таджикистану. Остон Урунов также в составе команды Узбекистана отметился забитым голом с одиннадцатиметрового удара в игре с Таджикистаном. Что касается Антона Коченкова, то он пропустил пять мячей от Ирана в матче за сборную Кыргызстана.
Кирилл Иванцов
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