Малком заработал пенальти, Тикнизян забил дебютный гол за Армению: как сыграли футболисты клубов РПЛ в матчах за свои сборные

Во вторник завершился основной массив июньских товарищеских матчей сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как выступили за свои национальные команды футболисты, игравшие весной за клубы РПЛ в качестве легионеров. Ситуации, когда футболисты из чемпионата России попадали в заявку на матч, но не появлялись на поле, мы не брали в расчёт.

Для удобства представляем вашему вниманию таблицу, которая разделяет клубы Российской премьер-лиги. В таблице указаны футболисты, матчи и турниры, в которых они принимали участие за свои сборные в июне 2023 года, а также протокольные события, где они отметились (голы, результативные передачи, жёлтые карточки). Сборные и команды выделены полужирным шрифтом.

«Зенит»

Игрок (амплуа) Турнир (сыгранные минуты) Протокольные события Нуралы Алип (зщ) Отбор Евро-2024 Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90) – Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90) Жёлтая карточка (67) Вилмар Барриос (пз) Товарищеский матч Германия – Колумбия 0:2 (77 – 90) – Матео Кассьерра (нп) Товарищеские матчи Колумбия – Ирак 1:0 (74 – 90) Гол (76) Германия – Колумбия 0:2 (77 – 90) – Малком (нп) Товарищеские матчи Бразилия – Гвинея 4:1 (82 – 90) Заработанный пенальти (86) Бразилия – Сенегал 2:4 (1 – 56) –

ЦСКА

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Бактиёр Зайнутдинов (пз) Отбор Евро-2024 Сан-Марино – Казахстан 0:3 (57 – 90) Жёлтая карточка (72) Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 74) – Хорхе Карраскаль (пз) Товарищеский матч Колумбия – Ирак 1:0 (1 – 85) Жёлтая карточка (40) Виктор Мендес (пз) Товарищеские матчи Чили – Доминиканская Республика 5:0 (1 – 56) – Боливия – Чили 0:0 (1 – 76) –

«Спартак» (Москва)

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Кристофер Мартинс (пз) Товарищеский матч Люксембург – Мальта 0:1 (1 – 73) – Отбор Евро-2024 Люксембург – Лихтенштейн 2:0 (1 – 90) – Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (1 – 90) Жёлтая карточка (63) Шамар Николсон (нп) Товарищеский матч Ямайка – Катар 1:2 (1 – 90) Гол с пенальти (61)

«Ростов»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Александр Селява (пз) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 56) Жёлтая карточка (29) Беларусь – Косово 2:1 (65 – 90) –

«Ахмат»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Марат Быстров (зщ) Отбор Евро-2024 Сан-Марино – Казахстан 0:3 (1 – 90) – Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (1 – 90) –

«Краснодар»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Георгий Арутюнян (зщ) Отбор Евро-2024 Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90) – Армения – Латвия 2:1 (1 – 90) – Хуниор Алонсо (зщ) Товарищеский матч Парагвай – Никарагуа 2:0 (1 – 90) – Кевин Пина Ленини (пз) Отбор КАН-2023 Кабо-Верде – Буркина-Фасо 3:1 (59 – 90) – Эдуард Сперцян (пз) Отбор Евро-2024 Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90) Голевая передача (30) Армения – Латвия 2:1 (1 – 90) –

«Оренбург»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Кирилл Печенин (пз) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90) – Беларусь – Косово 2:1 (1 – 87) – Кирилл Капленко (пз) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77) – Беларусь – Косово 2:1 (1 – 90) – Юрий Ковалёв (пз) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 63) Жёлтая карточка (40) Беларусь – Косово 2:1 (63 – 90) –

«Локомотив»

Реклама

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Марио Митай (зщ) Отбор Евро-2024 Албания – Молдова 2:0 (1 – 90) Жёлтая карточка (22) Фарерские острова – Албания 1:2 (1 – 90) – Наир Тикнизян (пз) Отбор Евро-2024 Уэльс – Армения 2:4 (1 – 90) Голевая передача (19), жёлтая карточка (70) Армения – Латвия 2:1 (1 – 90) Гол (35) Франсуа Камано (нп) Отбор КАН-2023 Гвинея – Египет 1:2 (1 – 82) Жёлтая карточка (36) Товарищеский матч Бразилия – Гвинея 4:1 (1 – 72) –

«Динамо» (Москва)

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Элазар Даса (зщ) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 77) – Израиль – Андорра 2:1 (1 – 90) – Саба Сазонов (зщ) Товарищеский матч Грузия U21 – Кипр U21 2:0 (1 – 90) – Лука Гагнидзе (пз) Отбор Евро-2024 Кипр – Грузия 1:2 (74 – 90) – Шотландия – Грузия 2:0 (1 – 90) Жёлтая карточка (75) Николас Нгамалё (пз) Товарищеский матч Мексика – Камерун 2:2 (1 – 90) –

«Пари НН»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Иброгимхалил Юлдошев (зщ) Кубок ЦАФА-2023 Узбекистан – Таджикистан 5:1 (1 – 90) Жёлтая карточка (41)

«Химки»

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Лев Скворцов (зщ) Отбор Евро-2024 Сан-Марино – Казахстан 0:3 (78 – 90) – Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (68 – 90) – Жаниу Бикел (пз) Отбор КАН-2023 Сан Томе и Принсипи – Гвинея-Бисау 0:1 (1 – 90) –

«Торпедо» (Москва)

Игрок (амплуа) Турнир Матч (сыгранные минуты) Протокольные события (минуты) Хожимат Эркинов (пз) Кубок ЦАФА-2023 Узбекистан – Оман 3:0 (61 – 90) – Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90) – Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90) Гол (83) Узбекистан – Иран 0:1 (78 – 90) – Роман Юзепчук (пз) Отбор Евро-2024 Беларусь – Израиль 1:2 (1 – 90) Голевая передача (16) Беларусь – Косово 2:1 (1 – 62) –

Обратим внимание, что Наир Тикнизян забил свой дебютный мяч за сборную Армении. Теперь выделим футболистов, выступавших за клубы Российской премьер-лиги ранее, а теперь принявших участие в Кубке Центральной Азии.

Игрок (амплуа) Его бывшие команды РПЛ Матч (минуты) Антон Коченков (вр) «Локомотив», «Ростов», «Мордовия», «Томь», «Арсенал» Кыргызстан – Иран 1:5 (1 – 90) Саид Эззатолахи (пз) «Ростов», «Анжи», «Амкар» Иран – Афганистан 6:1 (1 – 90) Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90) Остон Урунов (пз) «Уфа», «Спартак» (Москва), «Урал» Узбекистан – Оман 3:0 (1 – 72) Туркменистан – Узбекистан 0:2 (46 – 90) Узбекистан – Таджикистан 5:1 (73 – 90) Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90) Сердар Азмун (нп) «Зенит» Иран – Афганистан 6:1 (1 – 54) Кыргызстан – Иран 1:5 (62 – 90) Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 74) Элдор Шомуродов (нп) «Ростов» Туркменистан – Узбекистан 0:2 (1 – 90) Узбекистан – Таджикистан 5:1 (46 – 90) Узбекистан – Иран 0:1 (1 – 90)

Сердар Азмун забил решающий гол в финале Кубка ЦАФА, где принёс сборной Ирана победу над национальной командой Узбекистана и золотые медали турнира. Также на счету Азмуна один гол в ворота Афганистана и дубль против Кыргызстана. Его партнёр по национальной сборной Саид Эззатолахи результативными действиями не отметился. У Элдора Шомуродова дубль за Узбекистан в ворота Туркменистана и гол с пенальти Таджикистану. Остон Урунов также в составе команды Узбекистана отметился забитым голом с одиннадцатиметрового удара в игре с Таджикистаном. Что касается Антона Коченкова, то он пропустил пять мячей от Ирана в матче за сборную Кыргызстана.

Кирилл Иванцов