Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался о том, кто из игроков московского «Спартака» мог бы проявить себя в петербургском «Зените».

«Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов - есть лидерские качества, передача, головой играет», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Литвинов принял участие в 34 поединках за «Спартак», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.