Генич назвал лучшего комментатора России

Популярный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», заявил, что не считает себя лучшим в России.

«Лучший комментатор России? Денис Казанский», - заявил Константин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Казанский с 2021 года работает комментатором на Первом канале.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги победу отпраздновал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака выиграли золотые награды в пятый раз подряд. Второе место занял московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».