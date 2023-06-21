Черчесов отреагировал на назначение Кержакова главным тренером сербского «Спартака»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на назначение соотечественника Александра Кержакова главным тренером сербского «Спартака» Суботица.

«Если иностранные специалисты тренируют в России, то почему наши тренеры не могут работать за границей? Александр сделал свой выбор, и я искренне желаю ему удачи», - приводит слова Черчесова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трудоустройстве Кержакова в чемпионате Сербии было объявлено на этой неделе. Между Александром и «Спартаком» был подписан трудовой договор, рассчитанный на один сезон с возможностью пролонгации на год.