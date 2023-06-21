«Рубин» подписал полузащитника, игравшего в Турции

Казанский «Рубин» усилил состав команды вингером сборной Киргизии Бекназом Алмазбековым, ранее выступавшим за молодежную команду стамбульского «Галатасарая». Об этом рапортуют журналисты GS Gazete.

В сезоне-2022/2023 17-летний игрок провел на молодежном уровне 22 встречи, забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Летом 2022 года Алмазбеков дебютировал за взрослую сборную Киргизии, поучаствовав в отборочном матче Кубка Азии против Мьянмы (2:0).

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» вернулся в Российскую премьер-лигу из Первого дивизиона.