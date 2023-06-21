Глушаков ответил, ведёт ли переговоры с «Родиной» и «Химками»

Известный российский полузащитник Денис Глушаков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны клубов Первого дивизиона – «Родины» и подмосковных «Химок».

«Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вёл. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели», - передает слова 36-летнего футболиста «Матч ТВ».

Глушаков известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». Его последним клубом был «Пари НН».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Денис провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом с пенальти.